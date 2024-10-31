ДТЭК выполнил основные работы по подготовке электросетей Киева к прохождению зимы

В ДТЭК отметили, что компания вместе с городскими властями готовит инфраструктуру Киева ко всем возможным сценариям

ДТЭК завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей города Киев к прохождению отопительного сезона. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, несмотря на военные угрозы, компания выполняет все необходимые меры для обеспечения надежности электроснабжения столицы: регламентные работы на оборудовании, ремонты и модернизацию.

В ДТЭК отметили, что компания вместе с городскими властями готовит инфраструктуру Киева ко всем возможным сценариям. Энергетики делают все от них зависящее, чтобы у киевлян был доступ к свету и теплу.

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"Несмотря на все трудности, мы подготовили электросети города к зиме. Сейчас они готовы передать всю необходимую городу мощность в зимний период. Для этого наши специалисты, в частности, обновили 660 энергообъектов - подстанций, трансформаторов и распределительных пунктов. Выполнили 3924 ремонта кабельных линий, а также расчистили 104 километра линий от кустарников. ДТЭК был надежной опорой украинцев в прошлый осенне-зимний период. И сейчас делает все возможное, чтобы пройти и эту зиму", - отметил Денис Бондарь, генеральный директор ДТЭК Киевские электросети.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей Киевской, Днепропетровской и Одесской областей к прохождению отопительного сезона.