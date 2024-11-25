ДТЭК, производящий 12% критически важной электроэнергии для Украины, не является монополистом ни по украинскому, ни по европейскому законодательству

Компания ДТЭК Рината Ахметова работает с западными партнерами над восстановлением разрушенной россией инфраструктуры и интеграцией энергосистемы в ЕС. Именно поэтому компания неприятно удивлена комментарием руководителя ЕБРР, содержащим недостоверную информацию о компании и ее акционере.

Об этом говорится в комментарии компании, который был предоставлен редакции УНИАН.

ДТЭК, производящий 12% критически важной электроэнергии для Украины, не является монополистом ни по украинскому, ни по европейскому законодательству. После принятия закона об олигархах, которой согласован Европейской комиссией, акционер компании категорически не является олигархом, отметили в ДТЭК.

Видео дня

"ДТЭК вместе со всеми украинскими энергетиками прошел две ужасные военные зимы. Мы вложили $1,2 млрд собственных средств на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была целью около 200 ракетных и дроновых атак России. Почти 16 миллионам украинцев, среди которых военные, дети, учителя и врачи мы вернули свет в дома. И мы сделаем все возможное, чтобы пройти третью сложную зиму в условиях военной агрессии россии против Украины", - говорится в сообщении.

Во время полномасштабной войны компания построила крупный объект зеленой энергетики - Тилигульскую ВЭС с общей инвестицией более €200 млн. В целом инвестиции в зеленую энергетику составили €1,4 млрд.

"Это наш вклад в членство Украины в Европейском Союзе и продолжение кропотливой работы компании по интеграции энергосистемы Украины в систему ЕС, которую мы ведем уже два десятилетия", - говорится в сообщении.

ДТЭК благодарен западным партнерам за помощь и сотрудничество, показательным примером которого является решение ЕС и правительства США предоставить компании €107 млн.

Компания надеется, что ЕБРР также максимально присоединится к восстановлению украинской энергетики.