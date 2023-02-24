Законом предусматривается, что приобретенные государством в результате образования АО акции не подлежат приватизации.

Верховная Рада приняла закон "Об особенностях образования акционерного общества НАЭК "Энергоатом".

Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующий законопроект №8067 проголосовали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Теперь он может быть передан на подпись председателю парламента и президенту для вступления в силу.

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Законом предусматривается определение процедуры создания акционерного общества "НАЭК "Энергоатом", 100% акций которого принадлежат государству, установление порядка формирования уставного капитала общества, а также его функционирования после создания.

Участь "Энергоатома"

В конце 2019 Указом Президента Украины №837 правительство получило поручение провести корпоратизацию "Энергоатома" до конца 2020 года и представить на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

22 сентября 2020 глава государства Указом № 406 снова поручил КМУ обеспечить совершенствование управления ГП "НАЭК "Энергоатом", в частности ускорить подготовку и проведение корпоратизации указанного предприятия.

30 октября 2020 года руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что процесс корпоратизации компании, о котором говорится с 2013 года, нужно как можно скорее начать и завершить.

7 феврля 2023 года Верховная Рада во втором чтении приняла закон о корпоратизации НАЭК "Энергоатом".

Законом предусматривается, что полученные государством в результате образования акционерного общества акции общества не подлежат приватизации, а также предусматривается запрет разделения корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале общества, в управление другому субъекту управления объектами государственной собственности - органу государственной власти.

Нормами закона урегулирован вопрос имущества объектов социально-культурного назначения, которое учитывается на балансе НАЭК "Энергоатом" при образовании акционерного общества.

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