В то же время Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком ООН подчеркнул, что ЗАЭС должна вернуться под полный контроль Украины.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что ООН готова предложить свои "добрые услуги" и быть посредником между Украиной и Россией для полной демилитаризации Запорожской АЭС, захваченной российскими оккупантами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гутерриш сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции имеют жизненно важное значение. Я верю, что возможное посредничество для поиска путей полной демилитаризации района и в то же время обеспечения возвращения станции к нормальной работе может также быть важным", - заявил Гутерриш.

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В свою очередь Зеленский отметил, что сегодня обсуждались пути прекращения ядерного шантажа России и восстановления безопасности всех украинских атомных электростанций.

"В частности, безопасность Запорожской атомной станции. ЗАЭС должна вернуться под полный украинский контроль. Это вопрос именно глобальной, а не только украинской безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на ЗАЭС

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС в марте 2022 года. Представители корпорации "Росатом", которые постоянно присутствуют на ЗАЭС, также помогают российским военным. Из-за нехватки персонала, поскольку украинцы в основном отказываются сотрудничать с оккупантами, на ЗАЭС трудоустраивают лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям. Ситуация на Запорожской АЭС постоянно ухудшается из-за террора в отношении работников и умышленного ухудшения россиянами технического состояния станции. По словам министра энергетики Германа Галущенко, дипломатические шаги по возвращению АЭС под контроль Украины пока не имеют успеха.

6 марта в НАЭК "Энергоатом" сообщили, что российские захватчики просчитывают вероятные сценарии ухода с Запорожской АЭС и обозначают оборудование, которое можно украсть.

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