Агрессор нанес ЗАЭС огромный ущерб, который необходимо компенсировать.

НАЭК Энергоатом заявляет о решении обратиться в международный арбитражный суд для возмещения ущерба, причиненного Россией ЗАЭС и другим объектам энергетической инфраструктуры Запорожской области.

Как говорится в сообщении компании, "Энергоатом" вручил представителям РФ сообщения о соответствующем споре, отметив при этом, что агрессор нанес ЗАЭС огромный ущерб, который необходимо компенсировать.

В случае невозможности разрешения спора мирным путем, "Энергоатом" передаст соответствующий спор международному арбитражу.

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Юридическую поддержку компании оказал международный юридический советник Shearman & Sterling LLP.

Ранее эта юридическая компания уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров.

Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с марта 2022 года.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция полностью контролируются российскими войсками с марта 2022 года. Оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу.

17 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что российские оккупанты создали в Энергодаре новую пыточную.

29 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сомневается, что МАГАТЭ скоро обеспечит соглашение по защите ЗАЭС.

14 апреля 2023 года появилась информация о том, что оккупанты готовятся блокировать персонал на Запорожской АЭС.

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