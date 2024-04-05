Цены на "черное золото" продолжают расти на фоне опасений относительно усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Впервые с октября 2023 года цены на нефть Brent поднялись выше 90 долларов из-за геополитической напряженности и сокращения добычи.

Как сообщает Reuters, цена нефти Brent поднялась на 59 центов, или 0,7%, до 91,24 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate в США стоила 87,02 доллара за баррель, что на 43 цента или 0,5% больше. Оба показателя установились на самом высоком уровне с октября прошлого года.

"Цены на нефть, похоже, будут расти в краткосрочной перспективе, поскольку к более позитивному экономическому фону добавляется постоянная ограниченность предложения и рост геополитических рисков", - отметили аналитики ANZ Дэниел Хайнс и Сони Кумари.

Как отмечает издание, нефть выросла на фоне обещаний от третьего по величине производителя ОПЕК Ирана отомстить Израилю за атаку, в результате которой погибли высокопоставленные иранские военные. Израиль не взял на себя ответственность за нападение на посольство Ирана в Сирии в понедельник.

Нефть - последние новости

В конце февраля сообщалось, что общий экспорт российской нефти вырос до самого высокого уровня за предыдущие четыре месяца.

4 апреля представитель НАТО рассказал журналистам, что более 15% нефтеперерабатывающих мощностей РФ могло быть выведено из строя атаками украинских беспилотников.

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