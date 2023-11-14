Из-за взаимных долгов на энергорынке, уже превысивших 60 млрд грн, под угрозой оказалось нормальное прохождение отопительного сезона. Эту проблему должно решить Министерство финансов.

Об этом на своей странице в Facebook написал экономический эксперт Борис Кушнирук. Он напомнил, что "Энергоатом" благодаря успешной ремонтной кампании вышел на четкий график расчетов с "гарантированным покупателем" по услуге по обеспечению доступных цен на электроэнергию для населения. "Атомка" на 100% осуществляет текущие выплаты и закрывает долги прошлых периодов.

"Единственная часть долга, которую компания объективно не может выплатить – это около 17 млрд грн, накопившиеся в 2022 году из-за оккупации Запорожской АЭС, которая давала "Энергоатому" 40% доходов. Однако я напомню, что Кабмин своим постановлением №483 обязал Министерство финансов определить источники финансирования и порядок компенсации участникам рынка, на которых возложена ПСО. Поэтому в Минфине обязаны выполнить постановление правительства, чтобы решить проблему долгов на энергорынке", – отметил Кушнирук.

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Эксперт добавил, что вторая и самая большая проблема энергорынка касается "Укрэнерго". Если "Энергоатом" сейчас рассчитывается на 100%, то "Укрэнерго" покрывает свои обязательства едва на 50%. Его долги перед "зелеными" производителями превышают 31 млрд грн.

"И перспектив, что они существенно уменьшатся, я не вижу. Однако если долги такие большие, то мне не понятно, куда в "Укрэнерго" исчезли более 1 млрд долларов, которые, по словам председателя правления Владимира Кудрицкого, компания получила не только на восстановление инфраструктуры, а также и на выплату задолженности перед "зелеными"?", - написал Борис Кушнирук.

По его мнению, ответ на вопрос "Куда делись деньги?" может скрываться в результатах проверки Государственной аудиторской службы, которая выяснила, что за последние годы в "Укрэнерго" прямо или косвенно было "потеряно" 68 млрд грн.

"Однако в "Укрэнерго" вместо решения проблемы в очередной раз предлагают поднять свои тарифы на услуги по передаче и диспетчеризации. Однако это лишь увеличит дисбаланс на рынке в пользу "Укрэнерго" и увеличит долги на энергорынке", – подытожил эксперт.