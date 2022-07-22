За неделю автогаз на АЗС подешевел на 3,14 грн – до 30,39 грн/л.

Средняя цена на автогаз за неделю в сетях АЗС снизилась на 3,14 грн - до 30,39 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 3,26 и 2,89 грн – до 29,74 и 31,09 грн/л соответственно.

Больше всего подешевел – на 5,5 грн – продукт в "Рур Групп". Стоимость топлива там сейчас составляет 29,50 грн/л.

В сети Socar автогаз подешевел на 4,63 грн – до 29,61 грн/л.

Также в пределах 3,45-4,5 грн упала цена в сетях "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и "Укргаздобыча" - до 29,30, 29,78 и 29,50 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,3-4,7 грн/л подешевел автогаз и в сетях, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Как известно, за май автогаз подорожал на 10 грн, начиная с середины июня автогаз на украинских автозаправочных станциях начал постепенно дешеветь. Однако впереди сезонный пик потребления бензина и дизеля, ведь уже скоро начнется жатва.