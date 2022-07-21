Цена на продукт в сети ОККО упала до 29,74 гривен за литр.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине уменьшилась до 30,36 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В частности продукт в сети ОККО подешевел на 1,33 гривне, до 29,74 грн/л. На 1,18 гривны уменьшила цены сеть AMIC, до 29,49 грн/л. На 95 копеек – Shell (29,59 грн/л).

Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" снизила цену на 99 копеек, до 29,15 грн/л, а BVS - на 2 гривны, до 29,79 грн/л.

В пределах 0,25 - 2 гривен продукт подешевел в сетях WOG, Chipo и "Автотранс", до 31,14, 30,17 и 29,78 грн/л соответственно.

На 1-2,1 грн/л снизили цены Rodnik, "Катрал", "Нефтек" и другие сети.

Как известно, за май автогаз подорожал на 10 грн, а с середины июня автогаз на украинских автозаправочных станциях начал постепенно дешеветь.

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