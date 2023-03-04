Глава "Энергоатома" Котин отметил, что оккупанты строят на станции сооружения, что категорически запрещено делать на ядерном объекте.

Чем дольше Запорожская АЭС будет в оккупации, тем труднее ее будет снова подсоединить к украинской энергосистеме.

Об этом сказал глава НАЭК " Энергоатом "Петр Котин в интервью"Немецкой волне". "Ситуация такова, что станция не работает полностью с сентября прошлого года. Тогда два последних энергоблока были отключены из-за того, что линии связи с украинской энергосистемой повреждались, и в конце концов осталась одна из четырех линий, которая тоже время от времени повреждается", - сказал он.

Котин отметил, что станция в течение года оккупации уже пережила пять полных блэкаутов, когда для ее работы подключались дизельные генераторы. По его словам, если бы не было дизельных генераторов, то уже произошла бы авария, включая плавление активной зоны реакторов.

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"Это очень опасно. Оборудование деградирует, рашисты строят там какие - то сооружения, что категорически запрещено делать на ядерном объекте", - пояснил Котин.

Глава "Энергоатома" добавил, что уже есть программа возобновления работы Запорожской АЭС после деоккупации. Однако, подчеркнул он, чем больше времени станция будет находиться под контролем россиян, тем труднее это будет сделать.

"Вопрос в том, что продлится очень долго период разминирования станции, и когда мы получим доступ, будем анализировать безопасность, восстанавливать инфраструктуру, прежде чем мы сможем перейти к повторному запуску ЗАЭС. Но чем дольше станция будет находиться в оккупации, тем труднее это будет сделать", - сказал он.

Ситуация на Запоре АЭС

В марте 2022 года оккупанты захватили Запорожскую АЭС. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам.

В феврале Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 200 российских компаний, которые пытаются эксплуатировать Запорожскую АЭС. У Службы безопасности Украины есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники "Росатома" и сопутствующих компаний корпорации взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС; способствуют подключению электростанции к российской энергетической системе.

10 февраля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила эксплуатацию четырех из шести энергоблоков ЗАЭС.

Украина призвала Евросоюз лишить Россию привилегий и прав в Международном агентстве по атомной энергии и закрыть проекты, которые "Росатом" реализует по всему миру.

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