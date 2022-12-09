По словам чиновника, Украина использовала "большие мешки с песком" для защиты объектов.

В результате ракетных ударов России в Украине было значительно повреждено около 50% энергетической инфраструктуры. Еще часть - "полностью разрушена".

Об этом сообщил вицепремьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, передает CNN. По его словам, Украина использовала "большие мешки с песком для защиты объектов, отметил чиновник.

В ежедневном отчете об энергетической ситуации по всей стране "Укрэнерго" указывается, что ситуация "остается сложной, но контролируемой". В то же время в компании признали, что "все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены", а оккупированная Запорожская АЭС не поставляет электроэнергию в сеть.

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В компании прогнозируют, что на выходных в стране будет "существенное улучшение" в вопросе восстановления электроснабжения.

Массированные удары России и отключение света

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты совершили уже восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.

По состоянию на 9 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины все еще значительный, всем облэнерго предоставили лимиты потребления электроэнергии, они превышены в нескольких регионах, из-за чего применили аварийные отключения.

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