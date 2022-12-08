Восстановить 100% энергосистемы до уровня, на котором она была до начала российских атак, сейчас невозможно.

Президент Владимир Зеленский заявил об увеличении объемов генерации электричества, но отметил, что восстановить 100% энергосистемы Украины сейчас невозможно.

Как он заметил в своем вечернем видеообращении, вопрос энергетики постоянно на повестке дня как на Ставке верховного главнокомандующего, так и на правительственном уровне.

"Энергетика – это постоянный наш пункт повестки дня и на Ставке, и на правительственном уровне. Провел еще совещание по стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти ежедневно добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем, – восстановить 100% энергосистемы, какой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время", – отметил он.

Видео дня

Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений, подчеркнул глава государства. По его информации, по состоянию на вечер 7 декабря больше всего отключений в Киеве и области, на Львовщине, в Житомирской области, в Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и в Закарпатье.

Зеленский выразил благодарность энергетикам, ремонтникам, бизнесу, работникам коммунальных предприятий и местной власти, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей.

При этом президент напомнил, что сегодня отмечается День местного самоуправления.

"Это праздник всех, кто работает с людьми напрямую, и от кого зависит почти все в общинах. Как и в любой власти, в местном самоуправлении есть разные люди, разных личных качеств и взглядов. И сегодня я благодарю всех тех из этих людей, кто на своем уровне действительно защищает свои общины. Кому могут довериться и к кому приходят за помощью. Кто действительно занимается обороной – в пределах своей ответственности – и кто готовит все, чтобы его или ее община могла легче пройти эту зиму", – сказал Зеленский.

Ситуация в энергосистеме Украины

В среду, 7 декабря, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко заявил, что жители левого берега Киева обеспечены светом лишь 30% от потребностей. Это связано с тем, что ремонт одного из коммунальных объектов генерации столицы до сих пор продолжается.

Ранее также сообщалось о том, что турецкая компания Karpowership сможет через Румынию поставлять электроэнергию Украине. Генеральный директор компании Зейнеп Харези отметила, что переговорный процесс по этому вопросу уже начался.

Вас также могут заинтересовать новости: