Отмечается, что из-за постоянных обстрелов на Донетчине, Харьковщине и Херсонщине сохраняется непростая ситуация с электрообеспечением.

Дефицит мощности в энергосистеме Украины все еще значительный, всем облэнерго предоставили лимиты потребления электроэнергии, они превышены в нескольких регионах, из-за чего применили аварийные отключения.

"Дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен. Его причина - как и существенные повреждения объектов генерации, так и энергетической инфраструктуры в результате восьми волн российских ракетных атак: частично повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, оккупированная Запорожская АЭС не выдает электроэнергию в сеть", - заявили в НЭК "Укрэнерго".

В компании отмечают, что всем облэнерго предоставлены лимиты потребления электроэнергии. В нескольких областях они превышены, что вынудило уже применить режим аварийных отключений. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуют следить за сообщениями местных облэнерго.

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"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (обледенение проводов, дождь со снегом) негативно влияют на состояние высоковольтных и распределительных сетей и осложняют ремонтные работы", - пояснили в "Укрэнерго".

Подчеркивается, что из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры на Донетчине, Харьковщине и Херсонщине в этих регионах сохраняется непростая ситуация с обеспечением электроснабжения. Враг почти каждый день с момента массированной ракетной атаки 5 декабря обстреливает артиллерией сети и электростанции на востоке и юге Украины.

Отключение света в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

Это уже восьмая масштабная атака на энергообъекты Украины с октября.

6 декабря министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что во время вражеской массированной атаки 5 декабря российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции. Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Как писал УНИАН, сегодня, 9 декабря, также экстренные отключения света будут применяться в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях и г. Киеве.

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