Максим Гопка отметил, что цены на продукты питания начнут расти с конца сентября.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн считает, что в сентябре стоимость бензина и дизеля существенно не изменится. Но эксперт не исключает роста цен на сжиженный газ для автомобилей.

"Лично я не уверен, что цена на дизель и бензин вырастет. В последнее время закупочные цены в мире упали, это создает возможности компенсировать в цене повышение налога", - сообщил он в комментарии РБК-Украина.

При этом эксперт не исключает роста цен на сжиженный газ для автомобилей, поскольку здесь повышение акцизов более резкое. По его словам, цены на автогаз уже начали постепенно увеличиваться в ожидании новой ставки.

Видео дня

"Но даже несмотря на повышение цены сжиженный газ сохранит свою эффективность по отношению к бензину", - пояснил Куюн.

Кроме того, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка считает, что цены на продукты питания начнут расти с конца сентября.

По его словам, одна из причин напрямую связана с подорожанием топлива. Из-за этого вырастут расходы на логистику. Кроме того, с наступлением холодов более дорогое топливо будет использоваться в генераторах, что поднимет себестоимость продукции.

Повышение акцизов на топливо - главные новости

18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

Основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН сообщил, что общее повышение цен составит 1,5 грн за литр бензина, 2 грн - дизеля, и 5 грн - газа. Повышение цен будет происходить двумя волнами.

2 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо. По словам народного депутата Ярослава Железняка, закон начнет действовать, когда его опубликуют в официальном издании, что будет 2 или 3 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: