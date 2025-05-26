Американский президент поставил на паузу таможенную войну с ЕС.

Цены на нефть в понедельник, 26 мая, незначительно выросли после того, как президент США Дональд Трамп продлил срок торговых переговоров с Европейским Союзом, что снизило риски таможенной войны между США и ЕС, которая бы ударила по мировой экономике, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 18 центов, до 64,96 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 17 центов, до 61,7 доллара за баррель.

"Фьючерсы на нефть и американские акции выросли после того, как президент США Трамп продлил дедлайн", - отмечает аналитик Тони Сикамор.

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Трамп заявил, что согласился продлить срок торговых переговоров с Европейским Союзом до 9 июля после того, как Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявила, что блоку нужно больше времени для заключения сделки. До этого американский лидер планировал ввести пошлину в 50% на товары из ЕС.

На цены на нефть также повлияло отсутствие прогресса в ядерных переговорах между США и Ираном, что уменьшило опасения относительно возвращения большего количества иранской нефти на мировой рынок.

Фьючерсы поддержали данные от энергетической компании Baker Hughes. Согласно им, американские компании под давлением снижения цен на нефть на прошлой неделе сократили количество действующих нефтяных буровых установок на восемь - до 465 - это самый низкий показатель с ноября 2021 года.

В то же время, аналитики прогнозируют, что рост цен будет сдерживаться из-за планов ОПЕК+ дополнительно увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Они добавляют, что ожидаемый отказ картеля от квот осенью вместе с другими факторами, приведет к удешевлению сырья.

"Во второй половине 2025 года рынки нефти могут столкнуться с избыточным предложением наряду с потенциально ослабленным спросом из-за склонности Трампа к универсальным пошлинам. Эта ситуация может создать идеальный шторм для падения цен на нефть", - отметила старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Цены на нефть - последние новости

23 мая цены на нефть снижались из-за потенциально возможного увеличения добычи ОПЕК+ в июле.

В то же время, неопределенность в американо-иранских переговорах по ядерной программе Тегерана, сдерживает цены на "черное золото". Президент США Дональд Трамп надеется договориться с Тегераном относительно иранской ядерной программы, однако не исключает и силовой сценарий в случае провала переговоров.

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