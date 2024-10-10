Отмечается, что нефть марки Brent и WTI прибавили к цене по 63 цента.

Цены на нефть выросли в четверг, 10 октября. Причиной роста цен стал повышенный спрос на топливо из-за шторма, обрушившегося на США, и опасениям по поводу возможных перебоев с поставками на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности между Израилем и Ираном.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 63 цента, или 0,8%, до 77,21 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate - на 63 цента, или 0,9%, до 73,87 доллара за баррель.

Крупнейший в мире производитель и потребитель нефти пострадал от второго сильного шторма, урагана Милтон, который обрушился на западное побережье Флориды, породив торнадо и подтопления. Ураган уже привел к росту спроса на бензин в штате, и около четверти заправок распродали запасы, что оказало поддержку ценам на нефть.

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Инвесторы по-прежнему опасаются эскалации напряженности между Израилем и Ираном. Управление энергетической информации США во вторник понизило свой прогноз спроса на 2025 год на фоне ослабления экономической активности в Китае и Северной Америке.

Данные EIA в среду показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 5,8 млн баррелей до 422,7 млн баррелей. Это больше, чем ожидалось, но гораздо меньше, чем прогнозировала отраслевая группа Американского института нефти. Однако спрос на нефть в этом месяце вырос, по мнению аналитиков JPMorgan, что помогло поддержать цены.

"В США спрос на бензин вырос на 800 тыс. баррелей за неделю. В Азии возросла активность полетов после нескольких тайфунов. В Китае ежедневная активность рейсов выросла до восьминедельного максимума", - говорится в сообщении. "Поскольку основная часть спроса, связанного с путешествиями, уже позади, основное внимание переключается на предстоящий рост спроса, обусловленный погодными условиями, в ближайшие недели".

Цены на нефть - последние новости

Рост напряженности на Ближнем Востоке создал для мировой экономики новые вызовы, в том числе рост цен на нефть.

7 октября цены на нефть в мире упали после самого стремительного недельного рост за более чем год, из-за беспокойства относительно избыточного предложения. Уже спустя два цены на "черное золото" снова рванули вверх по ряду причин.

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