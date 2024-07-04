Данные о занятости и деловой активности в США оказались слабее, чем ранее прогнозировали.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 60 центов, или на 0,69%, до 86,74 долларов за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 63 цента, или на 0,75%, до 83,25 долларов. Об этом сообщает Reuters.

Данные из Соединенных Штатов Америки подчеркнули низкие ожидания относительно спроса. Они продемонстрировали, что на прошлой неделе увеличилось количество первичных заявок за пособием по безработице, а количество людей, зарегистрированных в списках безработных, еще больше выросло.

Также данные ADP показали рост количества рабочих мест в частном секторе в июне лишь на 150 тыс: это ниже консенсусного прогноза, который предусматривал рост на 160 тыс.

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Другим признаком потери импульса в экономике стало то, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM, измеряющий активность в секторе услуг США, снизился в июне до 48,8, что значительно ниже консенсус-прогноза, который давал 52,5.

Впрочем, по мнению экспертов, более слабые экономические показатели способны усилить аргументы в пользу того, чтобы ФРС начала снижать ставки. Последнее может поддержать нефтяные рынки, поскольку более низкие ставки приведут к повышению спроса.

Рынок нефти – последние новости

Ранее эксперт назвал главное условие для экономического кризиса в России: по словам вице-президента Киевской школы экономики Элины Рыбаковой, для этого надо, чтобы на Западе перекрыли экспорт нефти из РФ.

Также недавно эксперты пришли к выводу, что мировые рынки "черного золота" в этом десятилетии может ожидать перенасыщение. Это может произойти как из-за увеличения добычи нефти, так и из-за падения спроса.

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