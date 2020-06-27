В Украине планируют повысить тариф на транспортировку электроэнергии в 4,5 раза

Это приведёт к росту стоимости электроэнергии для промышленности на 20 процентов, убежден нардеп.

Национальная комиссия по регулированию рынков коммунальных платежей планирует повысить тариф на транспортировку электроэнергии.

Об этом в эфире канала ZIK сообщил народный депутат Александр Дубинский.

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«Нацкомиссия собирается повысить тариф на доставку электроэнергии линиями электропередач от электростанции до потребителя. Эта составляющая оплачивается отдельно в тарифе. Вот они повышают ее в 4,5 раза», - рассказал Дубинский.

По его словам, это приведёт к росту стоимости электроэнергии для промышленности на 20 процентов.

«И уже сейчас можно говорить, что подобное теневое повышения тарифов отразится на стоимости услуг для всех потребителей. Тарифы для населения останутся теми же, а стоимость, например, водоснабжения – увеличится на те же 20 процентов», - объяснил нардеп.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила проект решения, согласно которому тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" предлагается повысить более чем в два раза, до 327,97 грн за МВт-ч.

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