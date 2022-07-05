На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 гривню - до 36,99 и 36,98 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 52 копейки – до 37,66 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка топлива Консалтинговой группы "А-95".

Так, на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 гривню - до 36,99 и 36,98 грн/л соответственно.

На столько же снизили цены в сетях "Нефтек" и "Авантаж-7" - до 38,99 и 34,95 грн/л.

На 1,39 грн на сжиженный газ снизила цены сеть KLO - до 36,40 грн/л.

В свою очередь сеть АЗС "Автотранс" снизила цену на 3 грн - до 36,98 грн/л.

Кроме того, на 0,2-5 грн/л подешевел автогаз в сетях Chipo, Shell, "БРСМ-Нафта", "Катрал" и "Рур груп".

Как сообщал УНИАН, за июнь автогаз на украинских АЗС подешевел на 2 грн.

По данным экспертов, сжиженный газ пока едва ли не единственный вид топлива, за которым на АЗС нет очередей.

Вас также могут заинтересовать новости: