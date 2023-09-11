Больше всего стоимость автогаза увеличилась в сети "Авиас".

За выходные средняя цена на автогаз в Украине увеличились на 24 копейки, - до 24,57 грн за литр.

Наибольший рост стоимости горючего показала сеть АЗС "Авиас", где газ подорожал на 1,07 грн, - до 25,77 грн, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети ОККО этот вид горючего подорожал на 20 копеек, - до 25,19 грн/л. На АЗС KLO и U.GO обновленные цены на автогаз составили 24,64 грн (+15 копеек) и 24,19 грн (+25 копеек) соответственно.

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Меньше всего - 10 копеек на литре горючего - прибавил в цене автогаз на заправках сетей VST и "Автотранс" - цены увеличились до 23,50 грн/л и 24,48 грн/л соответственно.

Важные новости об автогазе в Украине

По словам украинских экспертов, автогаз в Украине дорожает, потому что он импортный, и его стоимость зависит от цен за рубежом, где цена этого топлива также растет.

Однако газ прибавляет в цене медленнее, потому что на него не был повышен акцизный сбор в июле, в отличие от бензина и дизтоплива.

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