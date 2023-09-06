В некоторых сетях АЗС стоимость этого горючего уже приблизилась к отметке 25 гривень за литр.

Средняя цена на сжиженный газ в период с 5 по 6 сентября в сетях АЗС увеличилась на 0,10 грн/л - до 24,14 грн/л.

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", таким образом стоимость этого горючего впервые с начала года превысила отметку 24 гривни за литр.

Отмечается, что только за последние два дня в сетях ОККО и WOG цена выросла на 28 и 33 копейки на литре - до 24,99 грн/л и 24,98 грн/л соответственно,

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На станциях Rodnik, KLO и "Автотранс" продукт подорожал на 20 коп./л, до 24,18-24,19 грн/л.

В сетях "Авантаж", AMIC и U.GO цена выросла на 10-40 копеек в пределах 22,5-23,9 гривень за литр.

Цены на автогаз

После острого кризиса горючего в Украине в течение 2022 года, когда максимальная цена на автогазу летом прошлого года достигла 42 гривень за литр, его стоимость начала стабильно снижаться.

В апреле 2023 года цены автогаза упали до минимума за время войны - 21,5 гривень за литр.

Тем не менее, после возврата довоенных налогов на топливо с 1 июля цены на все виды горючего начали расти.

Эксперты считают, что переоборудовать свое авто на автогаз в Украине всегда было выгодно из-за того, что его цена исторически ниже других видов топлива.

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