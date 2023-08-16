Эксперт считает, что цена на бензин достигнет 57-58 гривень за литр.

Цены на АЗС на дизельное топливо и бензин в Украине не прекратят свой рост и увеличатся еще минимум на 2-3 гривни в следующие две недели.

Как рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире одного из телеканалов, это будет происходить из-за того, что мировые цены на энергоносители остаются высокими. А запасов горючего по старым расценкам с июня уже почти нет.

"Я думаю, что нас еще ждет дополнительное подорожание. Думаю, что цена на бензин достигнет 57-58 гривень за литр. Дизтопливо где-то 55-56 и скорее всего это произойдет еще до конца августа", - сказал он.

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При этом Куюн сомневается, что цена на топливо достигнет 60 гривень за литр, но она вплотную может приблизиться к этой отметке.

"Пока видим, что еще есть потенциал роста на 2-3 гривни", - добавил он.

По словам эксперта, автогаз так же дорожает в Украине, потому что он импортный и за рубежом его стоимость тоже растет. Однако газ прибавляет в цене медленнее, потому что на него не был повышен акцизный сбор, в отличие бензина и ДТ.

При этом эксперт считает, что переоборудовать свое авто на автогаз в Украине всегда было выгодно из-за того, что его цена исторически ниже других видов топлива.

"Я думаю, что все, кто мог перейти на газ уже перешли на него давно. Потому что государственная политика последние 10 лет была очень лояльна к использованию сжиженного газа и позволила водителям сэкономить немало средств", - сказал он.

Что происходит с ценами на АЗС

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров.

Стоимость горючего начала постепенно расти еще в конце июня.

За шесть недель после решения властей об увеличении налога на топливо с 7 до 20%, средняя цена бензина марки А-95 по стране выросла на 7,09 гривни, - до почти 52 гривень (с 44,85 гривень на конец июня).

Бензин А-92 сейчас стоит в среднем 49,05 гривень за литр. В июне этот показатель составлял 42,08 гривень. Плюс 6,97 гривень к цене за полтора месяца.

Средняя цена дизтоплива за 6 недель выросла на 7,89 гривни. Сейчас этот вид горючего стоит 51,29 гривень, когда еще на конец июня цена составляла 43,40 гривни за литр.

Сжиженный газ добавил в стоимости чуть меньше, увеличившись до 23-24 гривни в августе, с 21,90 гривень за литр на конец июня.

В период с 1 по 2 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,48 грн/л и составила 49,38 грн/л, бензин А - 95+ подорожал на 0,57 грн/л - до 51,62 грн/л, а дизельное топливо (ДТ) - на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л.

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