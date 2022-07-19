Аналитики прогнозируют, что цены существенно не будут снижаться в ближайшее время.

Во вторник, 19 июля, цены на нефть упали более чем на 5 долларов.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в сентябре упали на 43 цента до 105,84 долларов за баррель. А на нефть марки WTI с поставкой в августе упали на 28 центов до 102,32 долларов за баррель.

Цены на нефть колебались по двум причинам. Западные санкции в отношении поставок российской нефти и топлива из-за вторжения в Украину нарушили торговые потоки к нефтеперерабатывающим заводам и конечным потребителям. Кроме этого, усилия центральных банков по сдерживанию растущей инфляции могут спровоцировать рецессию, что приведет к сокращению будущего спроса на топливо.

Аналитики прогнозируют, что цены существенно не будут снижаться в ближайшее время.

"Базовый дисбаланс между спросом и предложением как никогда напряжен. Цены на нефть, возможно, достигли своего пика. Но они определенно не выглядят так, будто с этого момента они будут существенно снижаться, если только нас не ждет огромный сюрприз от ОПЕК", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.

Россия на протяжении последних месяцев пыталась перенаправили потоки сырой нефти из Европы в Азию, но это не удается. Как сообщает Bloomberg пока страны Азии, среди которых доминируют Китай и Индия, забирают более половины всей сырой нефти, поставляемой из России. При этом поставки в Китай и Индию упали почти на 30% по сравнению с пиком, зафиксированным после полномасштабного вторжения России в Украину.

В течение последних 4 недель поставки в Китай составляли в среднем 784 тысяч баррелей, а в Индию - 679 тысяч баррелей в день. Поставки в остальные азиатские страны практически прекратились.

Средний поток российской нефти в Азию за четыре последние недели был самым низким за 15 недель.

В то же время снова растет объем транспортировки из России в Европу. Большая часть попадает на хранение в Роттердаме в Нидерландах, а остальное - в Польшу и Финляндию. Потоки за четыре недели до 15 июля превысили 450 тысяч баррелей в день впервые за 11 недель.

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