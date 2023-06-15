По его словам, на сегодня нет прогноза относительно значительного колебания цен - как минимум на лето.

Цена на рынке электроэнергии Украины должна давать возможность импортировать электроэнергию из Европы для обеспечения потребностей бизнеса. Об этом сообщил в комментарии ExPro министр энергетики Герман Галущенко

"Мы идем в Европу и цена на рынке электроэнергии должна соответствовать определенному тренду. Она должна давать возможность импортировать электроэнергию для обеспечения потребностей бизнеса", - указал Галущенко.

По его словам, на сегодня нет прогноза относительно значительного колебания цен - как минимум на лето.

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"Есть механизмы, есть желание посмотреть, как рынок будет работать. И потом, в случае необходимости, прайс-кэпы могут снова ввести достаточно быстро", - уточнил он, комментируя возможную либерализацию на рынке.

"Относительно возможного варианта новых прайс-кэпов - как раз Регулятор запустил процедуру, чтобы иметь быструю возможность в любой момент их вернуть", - пояснил он.

Галущенко подчеркнул, что очень важно показать, что мы движемся в европейском направлении и посмотреть как будет функционировать свободный рынок.

Накануне в Укрэнерго заявили, что отмена прайс-кэпов позволила бы беспрепятственно импортировать электроэнергию из Европы, поэтому Системный оператор будет обращаться к НКРЭКУ с предложением установить такое регулирование, которое бы не угрожало энергетической безопасности украинской энергосистемы.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии (с 30 июня этого года), а уже 8 июня пересмотрела размер ценовых ограничений на рынке.