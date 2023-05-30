Цена газа на TFT в Нидерландах упала до 24,17 евро за мегаватт-час (около 275 долларов за тысячу кубометров).

Европейские цены на природный газ упали до самого низкого уровня более чем за два года.

Как сообщает Bloomberg, цена газа на TFT в Нидерландах упала до 24,17 евро за мегаватт-час (около 275 долларов за тысячу кубометров), продемонстрировав самое продолжительное снижение с 2007 года, падая в течение восьми недель.

Как говорится в материале, сейчас мало признаков того, что спад скоро прекратится, а обвал цен на газ стал резким поворотом после энергетического кризиса, в результате которого в прошлом году цены достигли беспрецедентного уровня.

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По состоянию на 6 мая 2023 года цены на газ в Европе упали до уровня июля 2021 года.

15 мая 2023 года европейские цены на газ снизились до самого низкого уровня с лета 2021 года. Европейские цены на газ достигали отметки в 100 евро за мегаватт-час, снизились до 35 евро за МВт-ч, или 398 долл. за тыс. куб.м.

По состоянию на 18 мая 2023 года стоимость газа в Европе впервые за два года опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб.

По состоянию на 25 мая 2023 года впервые за два года цены на газ в Европе рухнули до психологического минимума. В Европе биржевые цены на газ опустились ниже $300 за 1 тыс. куб. м, Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $297,06 за 1 тыс. куб. м, или €26,8 за МВт•ч.

29 мая 2023 года впервые за два года в Европе цены на газ перешагнули психологическую отметку. Трейдеры не исключают, что краткосрочные цены могут этим летом уйти в минус.

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