Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды, достигнув почти $1250 за тысячу кубометров.

На фьючерсном рынке Европы цена на газ впервые в истории достигла $1250 за тысячу кубов.

Согласно данным Лондонской биржи ICE, сразу после начала торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, достигла €102,45 за МВт/ч, что соответствует $1228,8 за тысячу кубометров.

А позже, к 9:17 утра по киевскому времени, цена на газ приблизилась к отметке в $1250 за 1 тысячу кубометров.

Напомним, предыдущий рекорд был достигнут в понедельник, 4 октября. В этот день ноябрьская цена газа TTF достигала $1200,36 за тысячу кубометров.

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1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии. Это следствие подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины.

В свою очередь это также провоцирует рост цен на газ в Европе.

Компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" 4 октября начала заполнять первую ветку газом. В дальнейшем начнется техническое тестирование. Отмечается, что объемы газа, которые будут закачивать в трубу, и продолжительность тестирования "Северного потока-2" не регламентируется. Таким образом, компания-оператор сама решает, сколько прокачивать газа и как долго тестировать трубу.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 30 грн за кубометр.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

Автор: Александр Топчий