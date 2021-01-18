По словам премьера, это позволит уменьшить тариф на распределение газа по мелким облгазам на 50 и более процентов.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 гривни за кубометр.

Читайте такжеКабмин снизил цену на газ для населенияОб этом на сегодняшнем внеочередном заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы две предыдущие недели говорили с народными депутатами, с профильным комитетом, говорили с регулятором НКРЭКУ, и сейчас выходим на решение, которым также будет установлена граничная цена и предел тарифа на распределение. Он не будет выше чем 1,79 гривни за метр кубический. Это решение, которое мы ожидаем от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже в ближайшее время", - сказал он.

По словам Шмыгаля, это позволит уменьшить тариф на распределение газа по мелким облгазам на 50 и более процентов.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании установил предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубометр.

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Автор: Дмитрий Шварц