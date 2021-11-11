За год голубое топливо подорожало в 4 раза.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре 2021 года, по сравнению с сентябрем, выросла на 26% и составила 685,67 долл., или 18 тысяч грн за тысячу кубометров.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

При этом за год голубое топливо подорожало в 4 раза. В октябре 2020 года его цена была на уровне 171,24 долл. за тыс. куб. м.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 октября 2021 года, которая составляет 18063,03 грн, или 685,67 долл. за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ГТС Украины отрицают, что РФ увеличила транзит газа: вернулись к контрактным объемамЦена на газ

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом. 29 октября спотовые цены на газ в Европе опустились на треть - до 800 долл. за куб. м, а 8 ноября вновь достигла тысячи долларов за куб. м.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Автор: Анна Бредихина