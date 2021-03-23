При этом население сократило потребление голубого топлива почти на 2%.

Украина в 2020 году увеличила общее потребление газа на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, до 29,84 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

При этом потребление газа населением в прошлом году сократилось почти на 2% - до 8,17 кубометра.

Согласно квартальному отчету регулятора, в 4 квартале текущего года страна потребила 9,83 миллиарда кубометров газа, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда потребление составляло 8,99 кубометров газа.

Что этому предшествовало

По данным госкомпании "Оператор ГТС", Украина в целом в 2020 году увеличила потребление газа на 3% по сравнению с 2019 годом - до 30,9 миллиарда кубометров.

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Автор: Анна Бредихина