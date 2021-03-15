По состоянию на 14 марта украинские газовые хранилища были заполнены на 56%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 7 по 14 марта сократились на 3,4% - до 17,1 миллиарда кубометров.

Читайте такжеВ Украине хотят создать единую систему потребителей энергииОб этом свидетельствуют данные государственной компании "Оператор ГТС".

По состоянию на 14 марта запасы газа в ПХГ были на 9% больше, чем на аналогичную дату 2020 года (15,8 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 56%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта 2020 года начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта прошлого года составляли 15,808 миллиарда кубометров.

28 октября 2020 года украинские газовые хранилища перешли в режим отбора природного газа.

По состоянию на 28 октября запасы газа в подземных хранилищах составляли более 28 млрд кубометров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий