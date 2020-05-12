Буславец, остановившая атомные энергоблоки в угоду ТЭС, рассказала об "одном из крупнейших кризисов энергетики за всю историю"

Временный министр энергетики подчеркнула, что "простых решений не будет, к сожалению".

Временный министр энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец, известная своим скандальным решением остановить энергоблоки АЭС, чтобы заставить Украину покупать более дорогую электроэнергию тепловой и солнечной генерации, рассказала об "одном из крупнейших кризисов энергетики за всю историю".

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Об этом сообщает Еspreso.tv.

"У нас на сегодня энергетическая отрасль финансово, топливно и экономически полностью разбалансирована. Срочное решение системных проблем является вопросом национальной безопасности. Могу сказать, что простых решений не будет, увы", - заявили Буславець.

Как сообщал УНИАН, ранее временный министр скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая большая доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность заместителя министра Мінекоенерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, ранее работавший топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы тоже получил ДТЭК.