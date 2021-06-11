Документ призывал "признать, что новый газопровод, такой как "Северный поток - 2", не нужен для энергоснабжения Европы.

Бундестаг отклонил резолюцию фракции "Зеленых" с требованием пересмотреть политику в отношении России и отказаться от строительства трубопровода "Северный поток–2".

Об этом сообщается на сайте германского парламента.

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"Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и "Левой партии", - говорится в сообщении. За принятие резолюции проголосовали только сами "Зеленые".

Резолюция называлась "Пересмотр курса в политике в отношении России — последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок". Документ призывал "признать, что новый газопровод, такой как "Северный поток - 2", не нужен для энергоснабжения Европы, но, прежде всего, вреден для климата".

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

19 мая 2021 в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "соответствует национальным интересам" страны.

26 мая 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в деле "Северного потока-2" Украина будет бороться за национальные интересы до конца.

1 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".

4 июня 2021 года в СНБО рассказали о шансах Украины остановить запуск "Северного потока-2".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение об отказе от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнига может быть пересмотрено.

8 июня делегация Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления госкомпании Юрием Витренко прибыла в США для проведения ряда деловых встреч для того, чтобы убедить американских сенаторов в необходимости усиления санкций против строящегося газопровода «Северный поток-2».

9 июня 2021 года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел в Берлине «трудные» переговоры относительно газопровода «Северный поток - 2» и «нормандского формата».

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Автор: Елена Коваленко