Ожидается, что это позволит собрать почти 40 млрд фунтов стерлингов (45,55 млрд долларов) в течение пяти лет.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину британские премьер-министр Риши Сунак и министр финансов Джереми Хант заявили о намерении расширить налоги на сверхприбыль нефтегазовых компаний.

Как сообщает Reuters, ожидается, что это позволит собрать почти 40 млрд фунтов стерлингов (45,55 млрд долларов) в течение пяти лет.

Чиновники хотят максимизировать доходы от этого налога, повысив ставку с 25% до 30% и продлив ее до 2028 года.

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Из-за размеров прибылей крупнейших мировых нефтяных компаний политики и группы потребителей усилили призывы обложить эти предприятия большими налогами, чтобы собрать средства для компенсации ущерба, причиненного домохозяйствам, предприятиям и экономике в результате повышения стоимости энергии.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

31 мая 2022 года лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти.

По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Евросоюз планирует до 2023 года запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем этого года, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

3 ноября 2022 года страны G7 и Австралия договорились об установке предельной цены на российскую нефть.

4 ноября 2022 года Британия сообщила тем не менее, что вводит дополнительные ограничения на закупку российской нефти.

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