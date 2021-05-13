Эксперт считает, что для потребителя было бы выгодно помимо годового продукта получить еще и тариф с равномерной нагрузкой на платежку.

Если бы годовые тарифы с фиксированной ценой не были введены, в мае стоимость газа для бытовых потребителей достигла бы 13 грн за кубометр.

Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан во время вебинара «Годовая цена газа: выиграет ли потребитель?»

«Рыночная конечная цена для бытового потребителя сейчас была бы в районе 12-13 тыс. грн (за тысячу кубометров - УНИАН), исходя из сегодняшних рыночных реалий. Такая динамика цен говорит в пользу введения годового тарифа. Потому что уже по маю и июню однозначно потребители заплатят меньше, нежели могли бы заплатить, если бы цена не была зафиксирована», – сказал он.

Глава Ассоциации назвал нынешнюю ситуацию с ростом цен на газ в Европе «аномальной».

«Цена не просто держится на высоком уровне - она продолжает расти. В Европе с 15 февраля цены на газ двигаются строго вверх, без какой-либо коррекции. За это время хабы выросли на 60%. Только с 1 апреля цена подросла на 30%», – отметил он.

Артем Компан добавил, что поставщики, работающие под брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», предложили бытовым потребителям, помимо базового, альтернативный тариф – «Твой газ Равномерный платеж».

«Для потребителя было бы очень выгодно помимо годового продукта получить еще и тариф, когда идет равномерная нагрузка на платежку. То есть потребитель знает свой профиль потребления. Есть годовая стабильная цена, по которой он стабильно покупает, и он равномерно оплачивает одинаковыми платежами свой годовой объем», – пояснил Компан.

По его словам, тариф «Твой газ Равномерный платеж» позволит потребителю выровнять платежи за газ на протяжении года – и зимой и летом платеж будет одинаковым. Это позволит снять нагрузку на семейный бюджет в отопительный период и лучше планировать свои траты.

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Автор: Иван Бойко