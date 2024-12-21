По словам собеседника издания, переговоры велись между энергетическими компаниями.

Киев и Москва вели переговоры при посредничестве Азербайджана о продлении экспорта российского газа через территорию Украины.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в азербайджанской энергетической компании SOCAR, Евросоюз и Украина обратились к Азербайджану с просьбой содействовать переговорам с РФ по соглашению, срок которого истекает в этом году.

По словам собеседника, переговоры велись между энергетическими компаниями Украины и РФ велись почти год. При этом топ-менеджеры компании встречались с высокопоставленными представителями украинских энергетических компаний 2 мая в Стамбуле и 29 августа в Вене.

Видео дня

Однако, пишет Reuters, в результате стороны все же не смогли договориться об условиях.

Транзит газа в страны ЕС

Издание Politico писало, что ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен с просьбой продлить соглашение по транзиту российского газа через Украину. По их словам, прекращение соглашения может "усложнить поставки газа" и "привести к повышению цен на "голубое топливо" для европейских потребителей".

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит транзит российского газа через свою территорию, чтобы не давать возможности Кремлю зарабатывать на войне.

При этом итальянские, словацкие и венгерские компании требуют продолжить транзит российского газа через Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: