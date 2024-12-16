Евросоюз обсудит варианты снижения цен и усиления конкурентоспособности промышленности.

Страны Европейского Союза 16 декабря обсудят подготовку к зиме, на фоне окончания срока действия соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Евросоюз пытается постепенно отказаться от зависимости от ископаемого топлива из Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что министры проведут встречу с новым комиссаром ЕС по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить варианты снижения цен и усиления конкурентоспособности промышленности Евросоюза при переходе к зеленой энергетике.

"Доступность энергии остается насущной проблемой, поскольку нестабильные цены обусловлены геополитической напряженностью, перебоями в цепочках поставок и зависимостью от импорта ископаемого топлива", - отметили в Венгрии, которая будет председательствовать на встрече в Брюсселе как председатель в ЕС.

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Во время министерского заседания комиссия проинформирует государства-члены о подготовке к этой зиме, поскольку межправительственное транзитное соглашение между Киевом и Москвой, которое было основой для поставок российского трубопроводного газа в Европу, заканчивается 31 декабря.

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11 декабря стало известно, что по оценке Европейской комиссии, прекращение поставок российского газа через Украину окажет "незначительное" влияние на европейские цены.

12 декабря новый европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что его главным приоритетом на посту будет окончательный разрыв всех энергетических связей Европейского Союза с Россией. Тогда он обещал, что план будет реализован в течение первых 100 дней после его вступления в должность.

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