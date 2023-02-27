Россия все еще хочет уничтожить энергосистему Украины ракетными атаками. Речь идет также о прекращении поставок нефтепродуктов и электроэнергии.
Как пишет РБК-Украина, новыми целями могут стать транспортная и гидротехническая инфраструктура.
"Их основной задачей остается уничтожение энергосистемы Украины. Речь идет не только об объектах электрогенерации, а о топливно-энергетический сектор в целом - они хотят прекратить поставки и нефтепродуктов и электроэнергии", - пояснил представитель военной разведки Минобороны Андрей Черняк.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Россия может планировать новые удары.
"Похоже, что они, возможно, поняли: создать в Украине блэкаут не удастся, а зима уже заканчивается, ракеты в дефиците, поэтому, вероятно, они будут планировать удары по другим целям", - предположил он.
Ситуация в украинской энергосистеме
С 10 октября российская армия наносила систематические удары по объектам украинской энергетики, стремясь вызвать блэкаут и спровоцировать гуманитарную катастрофу в условиях зимы.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что веерных отключений света в Украине больше не будет при условии, что россияне не повредят больше ни одного объекта украинской энергетики.
По данным Укрэнерго, массовых отключений света не было уже более двух недель.