В частности, у россиян заканчивается ракетное вооружение.

Военная разведка Украины заметила изменение тактики России в ракетных обстрелах. Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что это оценивается с двух позиций.

"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, а ракетное вооружение в целом", - заявил он РБК-Украина.

По данным ГУР, Россия имеет еще тысячи ракет, однако тратит их гораздо больше, чем может произвести.

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"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, что есть у них на вооружении, или не долетают из-за неисправности, или имеют ограниченный радиус поражения", - пояснил Черняк.

Война в Украине: ракетные обстрелы

По данным Генштаба, за год Россия выпустила по Украине более 5 тысяч ракет и нанесла почти 3,5 тысячи авиаударов.

Сообщалось, что российские оккупанты 20 февраля выпустили по Харьковщине 11 зенитных управляемых ракет, но из них только одна долетела до территории Украины. Остальные ракет осуществила подрыв в воздушном пространстве Российской Федерации, остатки упали на территорию Белгородской области

В понедельник утром, 27 февраля 2023 из-за угрозы ракетного удара повітряну тревогу было объявлено по всей Украине. Мониторинговые сайты сообщают о взлет истребителя Миг-31К ВКС РФ, который является носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал". Наши системы ПВО сбивать их не могут.

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