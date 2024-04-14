По словам Андрея Закревского, полностью обезопасить объекты энергетической инфраструктуры от атак оккупантов невозможно.

В Украине есть только два типа объектов энергетической инфраструктуры, которые невозможно повредить. Об этом в комментарии ТСН сообщил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский.

По его словам, полностью обезопасить энергетические объекты от атак российских оккупантов невозможно. Но в двух случаях РФ не сможет получить желаемых результатов - речь идет о газовых подземных хранилищах и ядерных блоках.

"Подземные хранилища газа технологически являются старыми подземными месторождениями, газ там не хранится в каких-то пещерах, а потому их невозможно повредить даже ядерным ударом. Это невозможно физически. Советский Союз под Харьковом проводил эксперимент - они сделали подземный взрыв, потому что думали от этого будет больше газа. Но по сути - выйдет только тот газ, который был в трубах. А там - трубы собрали, компрессорную станцию поставили с другого месторождения и все заработало", - рассказал специалист.

Как сказал Закревский, АЭС рассчитаны на удар ядерных бомб.

"Относительно атомных электростанций, они рассчитаны на прямое попадание тактического ядерного оружия или самолета, загруженного 200 тоннами взрывчатки. И это тоже - изменили провода и трансформаторы, и все снова заработает. Вопрос в том, надо ли нам высоковольтные провода, или не надо переходить на низковольтную систему. Но это то, что решается", - отметил эксперт.

Атаки по энергетической инфраструктуре Украины

В последние недели россияне методично разрушают украинскую критическую инфраструктуру. Так, были нанесены удары по Днепровской ГЭС, разрушена Харьковская ТЭЦ-5 и несколько других объектов.

В частности, в ходе массированного ракетного удара по Украине 11 апреля РФ полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

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