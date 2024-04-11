Российские ракеты и дроны нанесли значительные повреждения украинским станциям.

В результате утренней атаки россиян на энергосистему 11 апреля в "Укрэнерго" призвали украинцев уменьшить вечернее потребление электроэнергии.

"Особенно большая потребность в уменьшении потребления есть в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00", - сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В ведомстве призвали украинцев не включать в этот период мощные электроприборы, или пользоваться ими по очереди. Это поможет энергосистеме безопасно пройти тяжелый период.

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В "Укрэнерго" также отметили, что российские ракеты и дроны утром нанесли значительные повреждения украинским электростанциям.

Там отметили, что в этом году это уже третья массированная атака на украинскую генерацию.

"Во время двух предыдущих также пострадали тепловые и гидроэлектростанции. Их главная роль в энергосистеме - возможность быстро увеличивать производство электроэнергии утром и вечером, когда потребление стремительно растет. Сегодня некоторые из них не могут это делать из-за разрушений, которые нанесла российская армия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на чаше весов производства значительно меньше электроэнергии, чем было еще вчера, до атаки. И для того, чтобы сохранить равновесие на энергетических весах, нужно разгрузить чашу весов потребления.

Российская атака на украинскую энергосистему

В ночь на 11 апреля Россия осуществила очередную массированную атаку украинской энергосистемы. В "Укрэнерго" сообщали о повреждении объектов энергетики в пяти областях. В частности были повреждены две теплоэлектростанции.

Критический удар россияне нанесли по ТЭС, что вблизи города Украинка (Обуховский район, Киевская область). Станция полностью уничтожена, констатировали сегодня в "Центрэнерго". Эксперты высказали мнения, насколько масштабными могут оказаться последствия для украинцев.

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