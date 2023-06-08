Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЕ) отмечает, что установление нижнего ценового ограничения на уровне 10 грн/МВт в час приведет к увеличению долгов перед производителями электроэнергии, а особенно перед "зеленой" генерацией. Об этом говорится в сообщении Ассоциации.

"Ассоциация и ее члены обеспокоены решением, которое может принять Регулятор. Проектом постановления №637-22.3.1/23 от 2 июня 2023 года предусмотрено среди других решений установление минимальной предельной цены на "рынке на сутки вперед" (РДН) и размере 10,00 грн/МВт в час", - говорится в нем.

Ассоциация отмечает, что установление предлагаемой минимальной предельной цены на РДН подорвет и до этого нестабильное финансовое состояние "Гарантированного покупателя", которое рассчитывается с "зеленой" генерацией в среднем на 50% (а в некоторые месяцы - на 30%).

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"Вследствие применения такого ограничения на РДН, следует ожидать ухудшения торговой деятельности "Гарантированного покупателя", как следствие, роста уровня неплатежей "Гарантированного покупателя" перед производителями по "зеленому" тарифу, повышения размера возмещения Оператором системы передачи гарантированному покупателю и повышения тарифа на передачу электрической энергии", - отметили в УАВЕ.

По расчетам Ассоциации, в мае профицитных объемов электроэнергии на внутренне-суточном рынке было 404,4 тыс. МВт-ч на сумму 1,1 млрд грн. при условии, когда в мае действовали бы предложенные нижние ценовые лимиты, стоимость рынка составляла 425 млн грн.

УАВЕ подчеркивает, что таким образом только на примере мая, предложенные изменения могут привести к потере ликвидности рынка на 678 млн грн. В зависимости от часа суток, потери могут нести различные виды генерации: в ночные и утренние часы - атомная и тепловая генерация; в дневные часы - ВИЭ.

"Ассоциация отмечает, что принятие решения об установке нижних прайс-кэпов на уровне 10 грн на МВт-ч будет иметь прямые последствия в форме увеличения долгов перед производителями электроэнергии, а особенно - производителями из ВИЭ, и призывает НКРЭКУ снять этот вопрос с рассмотрения на заседании Регулятора 8 июня 2023 года и провести дополнительные консультации", - подытожили в УАВЕ.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует 8 июня пересмотреть размер ценовых ограничений на рынке электроэнергии.