Для стабильного функционирования в будущем отопительном сезоне предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) и ТЭЦ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна внести изменения в правила поставки природного газа, чтобы эти предприятия смогли заключить договора с поставщиками природного газа.

Об этом заявил заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Александр Пасечник.

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«После отмены ПСО обязательств по поставкам газа для производителей тепла они получат право выбрать наиболее выгодного поставщика и более выгодные условия контракта на закупку газа. Но они не смогут воспользоваться этим правом, так как на сегодня согласно правилам поставки газа есть прямой запрет на смену поставщика при наличии долга перед действующим поставщиком, в частности перед «Нафтогазом»», — отметил он.

Он напомнил, что при открытии рынка природного газа для населения НКРЭКУ внесла изменения в правила поставки и разрешила бытовым потребителям, несмотря на долгит перед действующим поставщиком переходить к новому поставщику.

«Было бы логично такие же правила зеркально расширить и на производителей тепла, так как в конечном итоге услуги предоставляется все тому же потребителю — населению», — сказал Пасечник.

По его словам, конкурентный рынок газа для ТКЭ и ТЭЦ не заработает без решения проблемы накопленной за период действия обязательств по поставкам газа, задолженности этих предприятий перед НАК «Нафтогаз Украины». По состоянию на 5 мая, просроченная задолженность, а также пени и штрафы предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины», составляли более 67 млрд грн.

Александр Пасечник подчеркнул, что решение проблемы долгов возможно только через принятие соответствующего закона, который позволит урегулировать накопленные долги между участниками рынка.

«Это может быть реализовано через механизм списания или компенсации, что не потребует дополнительных заимствований средств из госбюджета и увеличения тарифов для населения», — добавил Пасечник.

Напомним, в апреле Кабинет Министров Украины продлил до 20 мая срок действия специальных обязательств (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК «Нафтогаз Украины».

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Автор: Иван Бойко