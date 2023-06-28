По словам эксперта, в случае расплавления активной зоны последует развитие тяжелой аварии.

Атомные станции никогда не проектировались с учетом возможных военных действий, поэтому предсказать к чему может привести сложившаяся ситуация на ЗАЭС крайне сложно.

Об этом заявила эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная, отметив при этом, что АЭС защищены от падения самолетов и землетрясений, но защиты от действий оккупантов там нет, сообщает "Обозреватель".

"Могу сказать одно: атомные станции никогда не проектировались с учетом возможных военных действий. Гермооболочка и контейнеры для сухого хранения отработанных отходов проектировались на случай падения легкого самолета, на сильные землетрясения, на наводнения, но на такие случаи нет", - заявила эксперт.

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Кошарная напомнила, что сейчас пять энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном останове. "Это значит, что температура теплоносителя первого контура 70 градусов. А энергоблок номер пять в горячем останове. Это значит, что температура воды, которая омывает топливо внутри реактора, первый контур – 275 градусов. Этот блок очень быстро можно вывести на минимально контролируемую мощность", - заявила эксперт.

По ее словам, в случае расплавления активной зоны последует развитие тяжелой аварии.

"Когда он будет выведен на такую мощность, то в случае расплавления активной зоны, например, вследствие отсутствия воды для охлаждения второго контура, рубашки реактора, последует развитие тяжелой аварии. В горячем останове, тем более на минимально контролируемой мощности, по оценке допроектных аварий НАК "Энергоатом", это произойдет через 27 часов, а в холодном останове через 8 суток", - заявила эксперт, отметив, что бассейны с отработанным топливом, которые находятся рядом с каждым реактором, тоже требуют воды для охлаждения.

"Только через пять лет пребывания в таком бассейне их перегружают для сухого хранения на площадки. До того, как они расплавятся без воды, пройдет 14 дней. Это сценарий как на "Фукусиме". Так что они специально это делают, чтобы шантажировать", - заявила эксперт.

Она также напомнила, что есть шесть бассейнов для блоков 1-4 и шесть бассейнов для блоков 5-6.

"Но эти бассейны тоже заминированы, еще летом прошлого года", - отметила эксперт, добавив, что для повторения сценария Фукусимы оккупантам не придется взрывать ЗАЭС.

"Можно ничего не взрывать. Думаю, взорвать довольно сложно. А вот оставить без воды для охлаждения, чтобы авария развивалась по фукусимскому сценарию, – вот это вполне реально", - заявила Кошарная.

Что происходит на ЗАЭС

22 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия подготовила все для теракта на Запорожской АЭС.

25 июня 2023 года ГУР сообщило о том, что РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС. Начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней.

Сообщалось о том, что ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля оккупантов.

27 июня 2023 года кандидат биологических наук, старшая научная сотрудница Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк заявила о том, что катастрофа на ЗАЭС не будет похожа ни на Фукусиму, ни на Чернобыль.

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