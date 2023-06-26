Может случиться так называемый "эксцесс исполнителя", то есть выход ситуации на Запорожской АЭС из-под контроля оккупанта.

В ГУР просчитывают последствия возможных сценариев в случае реализации террористических намерений врага относительно ЗАЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, отметив при этом, что террор на ЗАЭС используется оккупантами для того, чтобы повысить уровень напряжения и давления на Украину.

"Сейчас просчитываются последствия возможных сценариев, в случае реализации террористических намерений врага в отношении Запорожской АЭС. Информация о минировании была получена уже не впервые, в этом году мы имели активизацию действий со стороны врага. ГУР предупреждает весь мир, что россияне имеют такие террористические намерения в отношении атомной станции. Существуют различные сценарии, в том числе эксцесс исполнителя, то есть выход из-под контроля оккупанта ситуации на ЗАЭС", - заявил Юсов.

Ситуация на ЗАЭС

По данным ГУР, россияне заминировали Запорожскую атомную электростанцию, также был заминирован охлаждающий водоем.

23 июня 2023 года в Украине создали штаб на случай теракта на ЗАЭС.

25 июня 2023 года стало известно о том, что около 4 из 6 энергоблоков Запорожской АЭС российские оккупанты разместили технику со взрывчаткой. Россия завершила подготовку к теракту.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия подготовила все для террористического акта с выбросом радиации.

Министерство здравоохранения уже обнародовало инструкцию на случай чрезвычайной ситуации.

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