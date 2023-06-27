По словам ученой, стандарты эксплуатации атомной станции, в частности ЗАЭС, содержат различные сценарии вероятных катастроф.

В случае теракта, который оккупанты могут устроить на ЗАЭС, ситуация, которая может сложиться, будет отличаться от тех, которые были после взрыва на ЧАЭС и Фукусиме.

Об этом заявила кандидат биологических наук, старшая научная сотрудница Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк, отметив при этом, что в Украине маловероятны повторения обеих трагедий, сообщает "УП. Жизнь".

По словам ученой, стандарты эксплуатации атомной станции, в частности ЗАЭС, содержат различные сценарии вероятных катастроф. Это потеря охладителей, взрыв генераторных установок, землетрясение и даже падение на станцию самолета.

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Паренюк подчеркнула, что алгоритм действий в таких ситуациях разный, именно этим и объясняется большое количество советов о том, что делать в случае катастрофы.

Эксперт уверяет, что в случае взрыва на ЗАЭС второго Чернобыля не будет. Энергоблоки Запорожской АЭС значительно лучше защищены, чем в Чернобыле. Реакторы станции накрыты саркофагами, как и Чернобыльский после взрыва, только значительно лучше. Также на ЗАЭС другие конструкции реакторов.

В Фукусиме на момент аварии станция потеряла внешнее питание, однако перейти на автономное не смогла, так как генераторы затопило. Вследствие этого помпы, которые откачивали воду перестали работать, а радионуклиды стали выходить наружу. Все это произошло из-за землетрясения.

Паренюк отмечает, что такой сценарий у нас вероятен, поскольку россияне постоянно обесточивают ЗАЭС. За время войны станция уже 7 раз теряла внешнее питание, однако переход на автономное происходил стабильно.

"Дизельные генераторы выдерживали, так как на всех станциях применен так называемый "фукусимский пакет улучшений", – говорит эксперт, отмечая при этом, что сейчас на ЗАЭС приостановлены и охлаждены 5 реакторов. Перегрет пока только один, однако он был остановлен в сентябре 2022 года.

"В Фукусиме во время землетрясения все реакторы производили энергию. Остановлены они были только после того, как сработала аварийная защита реакторов, которая выключила их", – говорит Паренюк.

Эксперт подчеркнула, что поскольку станция не работает, то радиоактивного йода на ЗАЭС нет, поэтому и йодовая профилактика в случае взрыва не нужна.

Йодовая профилактика - это насыщение щитовидной железы стабильным йодом для предотвращения поглощения ею радиоактивных изотопов йода и предотвращения облучения.

Однако, по словам экперта, ни один сценарий событий на ЗАЭС не нуждается в ее проведении.

Паренюк также отметила, что в случае теракта на ЗАЭС выброс других радионуклидов не исключается. Однако в каких объемах и на какой территории, будет известно только после катастрофы, если она произойдет.

Эксперт советует читать официальные источники и выполнять распоряжения властей.

Самая большая вероятная угроза, по ее мнению, заключается в возможном загрязнении воды. Ученая сравнивает выброс радионуклидов с рассыпанной солью. Если это произойдет на промплощадке ЗАЭС, то "соль" можно будет собрать там же, однако если пойдет дождь и смоет ее в реку, то там вода также станет радиоактивной.

Поэтому первый совет для людей, которые живут в ближайшей к ЗАЭС зоне, в случае катастрофы, не пить воду из Днепра.

По словам эксперта, воду, в частности техническую, лучше заготовить заранее. В случае аварии пользоваться можно будет только водой из артезианских скважин.

Паренюк также советует заготовить на первые несколько суток еду в закрытых контейнерах, а также подготовить перчатки и респираторы.

Что касается дальнейших последствий, то по ее словам, все будет зависеть от того, что именно произойдет на станции: взрыв или просто утечка опасных веществ. От этого будет зависеть какой будет территория распространения загрязненной воды. Если она инфильтрируется в грунтовые воды, то на определенных территориях нельзя будет употреблять выращенные там сельскохозяйственные культуры. Однако, чтобы выяснить это, нужно будет делать пробы и исследования, так как есть шанс, что она не выйдет за пределы так называемой защитной зоны, где запрещено что-то выращивать.

"У нас уже есть опыт Чернобыля. Мы знаем, как выращивать урожай на загрязненных территориях, без рисков для здоровья потребителя. В Японии уже вернули более 90% загрязненных земель в сельскохозяйственное использование. Да, конечно, если что-то произойдет, на загрязненных территориях будет не просто жить, однако это однозначно не конец света", - говорит Паренюк.

Ситуция на ЗАЭС

22 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия подготовила все для теракта на Запорожской АЭС.

25 июня 2023 года ГУР сообщило о том, что РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС. Начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней.

К аварии на ЗАЭС также может привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения до станции. План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства.

26 июня 2023 года США оценили вероятность подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС.

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