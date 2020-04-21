CNN: Что означают отрицательные цены на нефть?

Ценник на барреле нефти не может быстро повлиять на розничную стоимость топлива.

Несмотря на то, что исторический обвал опустил цены на нефть до отрицательных значений, не стоит ждать, что на заправках вам скоро начнут доплачивать за заливание топлива в бак своего автомобиля. По-правде говоря, такого чуда никогда не произойдет.

Об этом пишет CNN, объясняя, что определенные уникальные условия впервые опустили цены на нефть ниже нуля. Но важнее то, что стоимость сырья имеет лишь косвенное влияние на розничную стоимость, к примеру, литра бензина.

Большой обвал потребления топлива в США из-за карантина, введенного после вспышки пандемии COVID-19, начал опускать цены как на нефть, так и на бензин. Поскольку появился избыток и одного, и другого. А место для хранения этих дополнительных запасов быстро уменьшается. Частично это стало причиной отрицательной стоимости барреля в понедельник. CNN пишет, что в США стоимость галлона (около 3,8 литра) бензина в понедельник была на уровне 1,81 доллара. И это на 5 центов меньше, чем на неделю раньше или на 36 центов меньше от цены в прошлом месяце, когда карантин только ввели.

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В годовой ретроспективе бензин в США подешевел на доллар. Но все же цена далека от нулевой. Негативные цены на нефть в понедельник стали результатом определенной необычной динамики на рынке. Майские контракты на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), срок действия которых истекает сегодня, продавались очень плохо. И так произошло из-за появления сомнений, что в мае вообще будет место для хранения этих баррелей. Контракты на июнь, однако, подешевели на 10% - до 22 долларов за баррель. А нефть марки Brent опустилась лишь на 5% - до 26,5 долларов за баррель. Однако, контракты на нефть заключаются каждый месяц и обычно не обваливаются до рекордно низких отметок.

"Из-за истечения срока фьючерсов, программной торговли и так далее, цены могут сходить с ума. Сегодня вся экосистема именно это и сделала", - сказал главный нефтяной аналитик Oil Price Information Service Том Клоза.

Нефть - не лучший предвестник розничной цены на топливо. Лучше обратить внимание на оптовую стоимость горючего, по которой автозаправки будут его покупать. И в понедельник фьючерсы на бензин, к примеру, не обвалились так, как нефть. Торги закончились с ценником на уровне 67 центов за галлон, что не на много дешевле. На самом деле, это почти в два раза дороже, чем на прошлой неделе.

"Оптовая цена фьючерсов на бензин и нефтяные фьючерсы, очевидно, связаны. Но они не обязательно отражают друг друга каждый день", - пояснил представитель National Association of Convenience Stores Джефф Ленард.

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И даже оптовая стоимость фьючерсов на бензин не полностью определяет цену, по которой АЗС будут продавать продукцию. У большинства продавцов есть заключенные контракты с указанной ценой, хоть и с учетом будущих оптовых изменений. И даже если оценить изменения в оптовой стоимости топлива, есть еще целый ряд выплат, которые каждый потребитель осуществляет возле колонки. К примеру, Служба энергетической информации США подсчитала, что в 2019 году, когда средняя годовая цена галлона составляла 2,6 доллара, к ней добавлялись еще 39 центов за транспортировку и маркетинг. Переработка и добавленная стоимость добавляли еще примерно 34 цента. Кроме того, стоит еще добавить налоги.

Поэтому, несмотря на то, что баррель нефти в понедельник не стоил практически ничего, литер бензина все равно будет стоить "что-то".