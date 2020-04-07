Витренко прокомментировал слухи о своем увольнении из "Нафтогаза"

Витренко заявил, что согласовывает с набсоветом "Нафтогаза" новые "вопросы" к "Газпрому" на 17,3 млрд долл. и опроверг слухи об увольнении.

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что сейчас согласовывает с наблюдательным советом компании новые "вопросы" к российскому "Газпрому" на сумму 17,3 млрд долл. и не подтвердил слухи о своем увольнении.

Читайте такжеВитренко подал в суд из-за невыплат ему премий за победу над «Газпромом»

Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook, комментируя информацию в СМИ о том, что ему якобы ищут замену, чтобы передать полномочия относительно суда против России по активам компании в Крыму.

«Со своей стороны, могу сказать, что арбитраж против России по активам в Крыму - это не главная сфера моей ответственности в «Нафтогазе». Если говорить об обновленном иске, который мы подали в этом году, то я отвечал только за экономическую составляющую, то есть суммы компенсации. Моя главная ответственность как исполнительного директора - это отношения с «Газпромом». Собственно с ним в декабре прошлого года от имени «Нафтогаза» я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7,2 млрд долларов», - отметил он.

По словам Витренко, теперь нужно делать так, чтобы контракт не сорвался, и «Газпром» не был освобожден от обязанности уплатить Украине 7,2 млрд, даже если он не будет подавать газ для транзита (по принципу «качай или плати»).

«Кроме этого, моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы», - сообщил он.

Также топ-менеджер «Нафтогаза» отметил, что у него хорошие отношения с исполнительным директором по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландером, который, якобы, является инициатором увольнения Витренко.

«Что касается Отто Ватерландера, якобы по инициативе которого "мне ищут замену", то у нас прекрасные отношения. И собственно вместе с ним мы два года назад разрабатывали программу трансформации «Нафтогаза», которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто», - написал Витренко.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что "Нафтогаз" ищет замену Юрию Витренко, что связано с приходом в компанию Отто Ватерландера.

Как сообщал УНИАН, в январе НАК «Нафтогаз Украины» назначил Отто Ватерландера исполнительным директором по трансформации группы.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы ожидают в мае слушания о размере компенсации убытков в рамках арбитражного процесса против России относительно захвата активов компании в Крыму. С учетом ожидаемых процентов сумма требований «Нафтогаза» к России составляет 8 млрд долл.