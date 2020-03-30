Разумков по просьбе Зеленского снял с рассмотрения вопрос о назначении Буславец министром энергетики

С соответствующей просьбой к депутатам в письме обратился президент Владимир Зеленский.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков снял с повестки дня парламента рассмотрение вопроса о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды, согласно письму президента Украины Владимира Зеленского.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сообщил в зале парламента, отметив, что от президента Украины поступило письмо с просьбой отозвать законопроект, которым Буславец должна быть назначена министром.

«Прошу исключить из повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады Украины вопрос о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды», - зачитал письмо Разумков.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде назначить Ольгу Буславец министром энергетики и защиты окружающей среди в обновленном составе правительства под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее Буславец занимала должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.

Глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что не поддержит кандидатуру Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, поскольку с ее участием была принята так называемая формула «Роттердам+», которая завысила стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию.

На данный момент исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды является первый заместитель министра Виталий Шубин.