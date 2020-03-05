ОПЕК дополнительно сократит добычу нефти из-за коронавируса

Картель ждет, что страны, не входящие в ОПЕК, дополнительно снизят добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из зала заседаний.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, присутствующих на заседании министров ОПЕК, картель ждет, что страны, не входящие в ОПЕК, дополнительно снизят добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Министры стран ОПЕК в четверг на заседании, обсуждают параметры дополнительного ограничения добычи нефти для того, чтобы адекватно отреагировать на падение спроса на мировом рынке нефти на фоне вспышки коронавируса.

Отмечается, что мониторинговый комитет ранее обсуждал дополнительные ограничения на 1,5 миллиона баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение.

Действующие условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки.