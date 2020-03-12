Российский экономист спрогнозировал, какие проблемы ждут РФ из-за обвала цен на нефть

Экономика России может уйти в рецессию со второго квартала, если цены на нефть останутся на низком уровне.

Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что обвал мировых цен на нефть может привести к бюджетным потерям РФ в размере около 3 триллионов рублей в год (40 млрд долларов).

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"Если цены останутся на нынешнем уровне, экономика России, скорее всего, уйдет в рецессию со второго квартала", – спрогнозировал он в блоге на сайте «Обозреватель».

По оценкам экономиста, "провал переговоров по соглашению ОПЕК+ приведет к потерям, которые превышают 6 триллионов рублей в пересчете на 3 года. Думаю, такого рода проблемы будут стоить около 3 триллионов рублей в год. По сути, это 3% ВВП".

Иноземцев напомнил о том, что в 2019 году темпы роста российской экономики составили 1,3%. "Мне кажется, что в 2020 году мы пойдем на -1%, а в 2021 году, если цены на нефть останутся на том же уровне, на -2... -3%", – сказал он.